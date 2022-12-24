Akyurt’ta fabrika sayısı artıyor

Ankara Akyurt Çankırı Karayolu üzerinde yapımı devam eden Ravlı Sanayi Sitesi tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.

’Dumansız Sanayi Şehri’ olarak bilinen Ankara Akyurt’ta fabrika sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yaklaşık 250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ilçede devam eden sanayi sitesi projesi ile de bu sayı katlanarak artacak. 220 bin metrekarelik alanda yapımı süren fabrika yapıları tamamlandığında 141 yeni tesis daha Akyurt’ta faaliyet gösterebilecek.

“4 bine yakın kişi istihdam edilebilecek”

Üç etap olarak düşünülen ’Ravlı Sanayi Sitesi’nin 1. etap çalışmaları hakkında bilgi veren projeyi yürüten firmanın Genel Müdürü Sebi Metin Çınar, isim olarak Akyurt’un eski adı ’Ravlı’yı tercih ettiklerini belirtti. Çınar, "Sosyal tesislerinde yer aldığı sanayi sitesi 21 blok, 141 bağımsız bölümden oluşuyor. Dumansız sanayi kuruluşlarının yanı sıra Lojistik ve Depolama Aktarma Tesisleri’nin de yer alacağı projenin ilk etabı tamamlandığında burada yaklaşık 4 bine yakın kişi istihdam edilebilecek. Projemizin tamamı hayata geçtiğinde ise bu rakam 10 bin sayısına ulaşacak" diye konuştu.

Projenin Ankara’nın en büyük konsept temalı karma sanayi sitesi olma özelliği taşıdığını da sözlerine ekleyen Çınar, "Projemiz ile birçok alanda, farklı sektörlerdeki işletmeler burada faaliyet gösterebilecek. Ayrıca yapılarımızı ileri teknolojiye sahip, yeşile önem veren bir yaklaşımla inşa ediyoruz. Çatılar güneş paneline uygun olarak tasarlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreye ve doğaya verilen zararı da azaltmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İnşa edilecek sosyal tesis hakkında da bilgi veren Çınar, "Farklı alanlarda hizmet verebilecek işletmeler için de burada ofisler yer alacak. Ayrıca Akyurt’ta bankaların ticari şubeleri bulunmuyor, bankalarında buraya şube açabilmesi için girişimlerimiz olacak" şeklinde konuştu.