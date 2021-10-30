Akyurt’ta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü, Akyurt’ta ünlü sanatçılar Özgür Can Çoban ve Esat Kabaklı’nın sahne aldığı konserle kutlandı.

Konserde Akyurt’un tanınan sanatçıları Akyurtlu Soner, Ahmet Ertürk ve Onur Öztepe de sahneye çıkarak performanslarını sergiledi.

Genç kuşağın çok sevdiği Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Can Çoban çocuklar ve gençler için hareketli bir repertuar ile sahneye gelerek Cumhuriyet Bayramı’na renk kattı. Konserin başından sonuna enerjisini sahneden Akyurtlulara yansıtan Özgür Can Çoban Akyurtluların gönlünü fethetti.

Halk Müziğinin usta ismi Esat Kabaklı ile sona eren programda sanatçı, soğuk havaya rağmen alanı terk etmeyen Akyurtlulara teşekkür ederek başladığı konserinde Türk tarihine damga vuran zaferlere atfedilen eserlere yer verdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık konserde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimiz bugün 98 yaşında. Ebed müddet devlet olma ülkümüzü 98 yıl evvel Cumhuriyet ile taçlandırdık. Ezanımız dinmez, bayrağımız inmez, vatanımız bölünmez. Bizim bundan şüphemiz yok. Bugünkü coşku da bunu gösteriyor. Akyurtlu sanatçılarımıza bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum. Hepsi Akyurt’umuzun evladı. Sazlarıyla sözleriyle günümüze neşe kattılar. Özgür Can Çoban’a, genç sanatçımıza Akyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette üstat Esat Kabaklı hocamıza ve soğuk havaya rağmen kendisini dinlemek için bekleyen tüm Akyurtlular’a da şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.