Akyurt’ta Çanakkale gezisi ödüllü yarışma

Akyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yarışma sonrasında 300 öğrenci Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek.

Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda Çanakkale 1915 film gösterimini seyreden çocuklar yazacakları kompozisyon ile yarışmaya katılacaklar. 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmanın ardından 300 öğrenci ise Çanakkale’ye gitme şansını yakalayacak.

Hem öğrencilerin yazma yeteneğinin gelişmesi hem de Çanakkale ruhunu öğrencilere en iyi şekilde aktarabilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, şunları söyledi:

"En son 2019 yılında, pandemi öncesinde öğrencilerimizi Çanakkale’ye göndermiştik. Şartların normale dönmeye başlamasıyla gençlerimize yönelik etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale bizim varoluşumuzun en önemli simgelerinden biri. O ruhu gençlerimize yaşatabilmek için her yıl bir yarışma düzenleyerek öğrencilerimizin o toprakları yakınsan görmesini sağlıyoruz. Bu yıl Çanakkale 1915 filmi hakkındaki düşüncelerini yazacakları kompozisyonlar yarışacak. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum."