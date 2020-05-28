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Akyurt’ta camiler ibadete hazırlanıyor

AKYURT’TA KORONAVİRÜS SALGINININ YENİ NORMAL SÜRECİNE GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI.

Akyurt’ta camiler ibadete hazırlanıyor

AKYURT’TA KORONAVİRÜS SALGINININ YENİ NORMAL SÜRECİNE GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:13
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Akyurt’ta camiler ibadete hazırlanıyor

Akyurt Belediyesi, 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerin içlerinde ve avlularında düzenleme, temizlik ve dezenfekte çalışması yürütüyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 45 noktada çalışmaların devam ettiğini belirterek, “29 Mayıs tarihinde camilerimiz yeniden cuma namazı ile öğle ve ikindi namazlarının cemaat ile kılınacağı döneme girecek. Bu sürece hazırlık çalışmalarımız hızla devam ediyor. Camilerimizin içinde genel temizlik, hijyen ve dezenfekte çalışması ile detaylı temizliği yapılıyor. Dışarıda ise avlusu müsait olan camilerimizin avlularında büyüyen yabani bitkiler kesiliyor, namaz dışarıda kılınacağı için tertemiz bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Bu süreçte herkes seccadesini kendisi getirecek, camide tesbihat yapılmayacak. Girişlere dezenfekte malzemesi konulacak, maske zorunlu olacak. Her camimizin avlusuna namazlar esnasında sağlığımız için gerekli olan kuralların yazılı olduğu tabela ve afişleri yerleştireceğiz. Salgın süresince iyi bir sınav veren ülkemiz, insanlarımızın bir süre daha sabretmesi ve gösterecekleri özveri ile güneşli günlere ulaşacaktır. En başından beri ciddiyetle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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