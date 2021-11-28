Akyurt’ta atık ve yağmur suyu hatları yenileniyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Akyurt’un merkez mahallelerindeki atık su ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Akyurt Kutluay ve Kademeli Sokak’ta bir kısmı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Ankara İli Akyurt-Kalecik İlçeleri Merkez Mahallelerde Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” projesi kapsamında Kalecik ilçesinden sonra Akyurt ilçesinde de çalışmalarını hızlandırdı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Akyurt mahallelerinde devam eden altyapı yenileme çalışmalarında bir kısmı tamamlanan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarının ardından başlatılan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Akyurt Timurhan Mahallesi Kutluay ve Kademeli Sokak’ta çalışmaları denetleyen Öztürk, muhtelif sokaklar kesiminde atık su hattı bulunmadığı için yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

“Çalışmalarımız devam ediyor”

Proje kapsamında bölgeye toplamda bin 809 metre atık su hattı yapılacağını belirten Öztürk, 2 ekip ile sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 786 metrelik atık su hattının tamamlandığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz günlerde Akyurt ilçemizin tamamını ilgilendiren içme suyu sorununu çözmüştük. Yağışlı havalarda büyük göllenmelerin yaşandığı sokaklardaki yağmur suyu hatlarının imalatı ile ilgili çalışmalarımızı da nispeten tamamladık. Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yağmur suyu hattı tamamlanmış olan bir noktada yağmur suyu sonrası yapılacak olan asfalt kaplamayla ilgili çalışmaların olduğu yerdeyiz. Asfalt kaplama çalışmalarımız da sürüyor. Tabii bölgede toz toprağın oluşmaması, halkımızın rahatsız olmaması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.