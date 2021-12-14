Akyurtlu öğrenciler Millet Kütüphanesi’nde

Akyurt Yakupoğlu Ortaokulu 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri, Akyurt Belediyesinin ulaşımı sağladığı etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın da katıldığı gezide 70 öğrenci, 5 öğretmen ve Akyurt Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan Millet Kütüphanesi rehberlerinin eşliğinde yapıyı gezerek güzel bir gün geçirdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirttiği açıklamasında, “Yakupoğlu Ortaokulu öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sağlayan, araştırma, okuma ve kavrama alışkanlıklarını geliştiren, görkemli bir yapıya sahip Millet Kütüphanesi’ni beraberce gezdik. Her yaştan gencimiz ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olan bilgi kaynağı Millet Kütüphanesi’ni gezerek, gençlerimizin bu tesisleri kullanmak için istekli olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yakupoğlu Ortaokulu ile başlattığımız gezinin kapsamını genişleterek Akyurt’taki tüm ortaokul 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini Millet Kütüphanesi’ne götüreceğiz. Sergi salonunda matbaanın Osmanlı ve Türkiye coğrafyasına girmesini sağlayan İbrahim Müteferrika’nın eserlerinden oluşan sergiyi de ziyaret ettik. Dönem dönem farklı sergiler devam ediyor. Yapıya ayrıca parantez açmak gerekirse, Avrupa’nın en büyük kütüphane binası burası. Mimarisi ve kitap çeşitliliğiyle hayran olunacak güzellikte bir mekân. Bu vesileyle Millet Kütüphanesi’ni Ankara’mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.