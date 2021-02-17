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Akyurt okulların da entegre edileceği bir üretim ve istihdam merkezi olacak

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın girişimiyle Akyurt’taki sanayi ve üretim sektörünü bir araya getirecek eğitim modelini hayata geçirmek üzere bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, liseden başlayarak Meslek Yüksekokulu ile birlikte öğrencilerin istihdam edileceği eğitim modeli üzerinde çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

ANKARA 17.02.2021, 11:15
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Akyurt okulların da entegre edileceği bir üretim ve istihdam merkezi olacak

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın girişimiyle Akyurt’taki sanayi ve üretim sektörünü bir araya getirecek eğitim modelini hayata geçirmek üzere bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, liseden başlayarak Meslek Yüksekokulu ile birlikte öğrencilerin istihdam edileceği eğitim modeli üzerinde çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

Akyurt Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü Prof. Dr. Timur Gültekin, Ankara Üniversitesi Rektörlük Danışmanı Ercan Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ile belediye başkan yardımcıları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’ta genç nüfusun ciddi bir yoğunluk gösterdiğini belirterek, “Akyurt göç alan bir ilçe. 2020 yılında Ankara’nın 25 ilçesi arasında nüfus artışı oranlarında Pursaklar’ın ardından ikinci sıradayız. Pursaklar’ın birinci olmasında da Akyurt sanayisinin büyük payı var. İlçemizde istihdam konusunda 2019 yılında kurduğumuz Çözüm Merkezi’ne başvurular bini geçmiş durumda. Bunun 250-300 kişisi nitelikli eleman olduğundan diğerlerine oranla daha kolay iş sahibi oldular. Kalan kısım ise o kadar şanslı değil. Bu kapsamda sanayicilerimize ziyaretlerde bulunduk. Sektörel mesleki eğitim ile istihdam sağlayıp Akyurt’un sanayi potansiyelini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Mevcut durumda bile 70 bin gündüz nüfusuna sahibiz. Gelecek için bu iyi bir referans olacaktır” dedi.

Milletvekili Zeynep Yıldız ise Akyurt’u yakından takip ettiğini ve kendisini Akyurtlu olarak hissettiğini ifade ederek, "Tüm parçaları bir araya getirdiğimizde Akyurt’un Türkiye’ye örnek olacağı düşüncesi bizi heyecanlandırıyor. Akyurt’un bu eğitim modelini sahiplenmesi çok önemli. İlçe bazlı çalışmaların artık Türkiye’ye vizyon katacağına inanıyorum. Liselerin de buna entegre olması çok önemli. Sürecin takipçisi olacağız. İyi planlanmış eğitim modelleri, geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörlük Danışmanı Ercan Demirci, “Türkiye’de kendi mesleğini yapmayan işgücü oranı yüzde 90’lara yaklaşıyor. Mesleki eğitimi farklı bir konsept ile ele alarak bugüne kadar yapılanlardan farklı bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyordu. Meslek Yüksekokulları içinde gerekli dönüşümü mevcut yöntemlerle değil, Akyurt’taki bu model üzerinden gerçekleştirme fikrine Ankara Üniversitesi olarak biz sıcak bakıyoruz. Akyurt’ta tamamen yenilikçi yöntemlerle kurulacak bir MYO için YÖK senatosunda adım atacağız. Burada da katılımcı olan tüm kurumlar, okulların bu sisteme entegrasyonu ile ilgili kendilerini ilgilendiren tüm adımları atmış olarak ileride yapacağımız çalıştaya katılacaklar. İçinde hangi bölümlerin olacağının da bu çalışmanın ardından belirlemiş olacağız” dedi.

Türkiye’de üniversitelerin çatısı altında 930 tane MYO olduğunu ancak yeterince tercih edilmemeleri sebebiyle işlevini tam olarak yerine getiremediğini belirten Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörü Prof. Dr. Timur Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Üniversitesi olarak sanayi ve istihdam konusunda hayata geçirmek istediğimiz bir çalışma vardı. Görüyoruz ki Akyurt Belediyesi bu konuda bizden daha ileride. Çalışılmış ve raporlar hazırlanmış. Böyle bir ortamda bizim amacımızın gerçeğe dönüşeceğine olan inancımız arttı.”
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