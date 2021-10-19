Akyurt Millet Bahçesi’nde ağaçlar dikiliyor

Akyurt Millet Bahçesi’nde çalışmalar ilerledikçe tesisin genel görünümü ortaya çıkmaya başladı. Ağaçların toprakla buluşmaya başladığı ‘Akyurt Millet Bahçesi’ Ankara’nın ikinci en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyor.

Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkilileriyle sahada incelemeler yapan Başkan Ayık, millet bahçesindeki aktivite alanlarının ortaya çıkmaya başladığını aynı zamanda da ağaçlandırma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Akyurt’a hem devletin hem de belediyenin kaynakları ile yeni donatıların kazandırıldığını kaydeden Başkan Ayık, "Akyurtluların kapısından girdiği andan itibaren sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacak Millet Bahçesi’nde aktivite alanları oluşturuldu. Her alanda farklı etkinlikler yapılabileceği için ilçemizin birçok alandaki ihtiyacını karşılayacak bu tesisi biz de sık sık ziyaret ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları başladı" dedi.

Millet Kıraathanesi, Engelsiz Kütüphane, mescit, etkinlik çayırı, seyir terası, büyük bir amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, zen bahçesi, yürüyüş yolları gibi birçok alanın bulunduğu millet bahçesinin kısa zamanda tamamlanacağını söyleyen Ayık, "Yalnız eğlence amaçlı değil eğitime, öğrenmeye dönük yapısıyla da dikkat çeken Millet Bahçesi genç yaşlı herkese hizmet edecek. Güzel bahçemizin Akyurt’umuza kazandırılmasında destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve Bakanlık yetkililerine Akyurtlular adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.