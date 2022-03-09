Akyurt Belediyespor Elit A Liginde

Akyurt Belediyespor U18 futbol takımı grubunda ilk 2’ye girerek 16 takımlı Elit A liginde mücadele etme hakkını elde etti.

10 gruptan oluşan U18 liginde 4’üncü grupta yer alan Akyurt Belediyespor U18 futbol takımı, grubunda ikinciliği elde ederek hem Türkiye Şampiyonası elemelerine katılmaya hem de Elit A liginde oynamaya hak kazandı.

U18 takımı ikincilik kupasını Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi dış sahalarda düzenlenen törenle aldı. Kupa törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Resul Can da katıldı. Başkan Hilal Ayık büyük başarı yakalayan futbolcularla birlikte kupayı havaya kaldırdı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık kupa ve bu güzel başarı ile ilgili açıklamasında, “Sporun bir araya getiren özel bir gücü var. Akyurt’umuzun gençleri, hocalarıyla birlikte güzel bir sezon geçiriyor. U18 takımımızın jenerasyonu oldukça başarılı sporculardan oluşuyor. Güçlü rakiplerle mücadele ettiler ve çok güzel bir başarı elde ettiler. Bu kupa sporcularımızı başarı için daha da motive edecektir. Elit A liginde Ankara’nın en iyi 16 kulübü yer alacak. Bunlardan biri de bizim kulübümüz. Kulüp Başkanımız Resul Can, teknik ekibimiz ve futbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkililerini de bu organizasyonu güzel bir şekilde planladıkları ve kulüplerimize güzel imkanlar sağladıkları için kutluyorum” ifadelerini kullandı.