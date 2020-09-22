Akyurt Belediyesinden okula başlayan miniklere çanta

Bu yıl Covid-19 salgını gölgesinde açılan okullarda heyecan azalmadı. Akyurt Belediyesi, okula bu yıl başlayan miniklere okul ve beslenme çantası hediye etti. Yıldırım Beyazıt İlkokulunda açılış töreni düzenlenirken, Belediye Başkanı Hilal Ayık çantaları öğrencilere teslim etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı öğrencilerin sağlığı ve başarısının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Memleketimizin geleceğini teslim edeceğimiz yavrularımızın sağlıklı şartlarda okula başlaması ve eğitim hayatını devam ettirmesi için önlemlerimiz devam ediyor. Okullar açılmadan önce bahçelerde yabani ot temizliği yaptık. Ardından bahçe çitlerini onardık, boyadık. Dış cephelerini dezenfekte karışımlı basınçlı su ile temizledik. Sınıflarda da dezenfekte işlemleri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öğrencilere okul ve beslenme çantası

Okula yeni başlayan öğrencilere okul çantası ve beslenme çantası hediye edilmesinin her yıl uyguladıkları bir çalışma olduğunu belirten Başkan Ayık, “Okula yeni başlayan, şimdi okullu olan Akyurt’taki 615 öğrencimize okul çantası ve beslenme çantası hediye ettik. Geçmiş yıllarda Covid-19 hayatımızda olmadığı için kalabalıkta ve coşkuyla, bayram havasında geçen törenlerimiz bu yıl maalesef biraz sessiz oluyor. Ancak çocuklarımızın okul heyecanı hiç azalmıyor. Biz de çocuklarımızı böyle heyecanlı görmekten çok mutluyuz. Burada temsili olarak çocuklarımızın hediyelerini veriyoruz. 10 ilkokulumuzda birinci sınıf öğrencilerinin çantaları okul idaresine teslim edildi. Kalabalık oluşturup hastalık yayılımının artışına katkı sağlamamak için bu yıl böyle bir önlem almayı uygun gördük. Öğrencilerimiz ya da velilerimiz, çantalarını okul idarelerinden teslim alacaklar. Bu vesileyle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.