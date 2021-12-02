Akyurt Belediyesi’nden 5 bin fidan

Akyurt Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan ağaç dikme kampanyası bu yıl da devam etti. Daha yeşil bir Akyurt hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte 5 bin çam fidanı Akyurtlulara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Metin Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, fidanları Akyurtlularla buluşturdu. ’Haydi Akyurt Geleceğe Nefes Ol" sloganı ile gerçekleştirilen fidan dağıtımı hakkında konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde çocuklar, gençler ve yetişkin vatandaşlarımızla fidan dikmeyi, geleceğe nefes olmayı sürdürüyoruz. Bunun yanında Akyurtlulara fidan dağıtarak herkesin bir dikili ağacı olmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl burada Akyurt’un geleceğine nefes olması için fidan dağıtımı yaptık. Bu yıl 5 bin fidanı insanlarımızın toprakla buluşturması için veriyoruz. Bugünkü fidanlarla birlikte cuma günü tüm camilerimizde yapılacak dağıtımla sayı 5 bin olacak. Biz insanların iklim ve ağaçlandırma konusunda farkındalığını bu şekilde artırmayı amaçlıyoruz. Fidanlar dikilsin, Akyurt yeşillensin" ifadelerini kullandı.