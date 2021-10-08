Akkuzulu ve 4 mahalle kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklığa bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla Çubuk’un mahallelerinde altyapı atağı başlattı. İlçeye döşenen yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde Akkuzulu Mahallesi ile birlikte Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali Mahallesi de sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in birçok noktasında başlattığı altyapı yatırımlarına Çubuk ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nin içme suyu problemini çözmek için harekete geçen ASKİ ekipleri, Akkuzulu’nun yanı sıra 4 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı su taşıyacak yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı. Teknik ekibiyle birlikte Akkuzulu Mahallesi’ni ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çubuk Yavuz Selim Mahallesi’nde inşaatı süren terfi merkezinin de hizmete alınmasıyla birlikte Akkuzulu Mahallesi’nde en geç bir ay içinde musluklardan kesintisiz su akacağını söyledi. Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Öztürk, “Başkanımızın selamını getirdim. Kendisi tüm ilçelere karşı olduğu gibi Çubuk ilçemizin istek ve sorunlarının çözümüne çok önem gösteriyor. Bu amaçla da sorunlarınızı dinlemek ve taleplerinizi alarak çözümlemek için sizlerle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

Tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattının Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali mahallerine de kesintisiz su sağlayacağını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

“Size müjde veriyorum hatlar çekildi, pompalar alındı su deposunu da yapacağız. Bir ay içinde Akkuzulu’nun bir sıkıntısı kalmayacak. Çubuk’un mahallelerine ait altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz Akkuzulu Mahallemiz. Sayın muhtarımızla konuştuk, kendisi köyün sorunlarından bahsetti. En önemli sorun içme suyu meselesi. Daha önceki çapı 110’luk hat, gerçek anlamda köyün ihtiyacını karşılamıyordu. Bu nedenle çapı 250’lik yeni bir hat çektik. Bir de terfi merkezi yapıyoruz. Çubuk merkezden burayı besleyecek şekilde pompalarımızı aldık. İnanıyorum ki çalışmalar bir ay bile sürmeyecek. Pompalarımızı koyacağız, terfi merkezimizin betonarmesini de tamamlayacağız. Dolayısıyla burada içme suyu ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Kanalizasyon ile ilgili de ufak tefek sorunlarımız var. Bunlar da yatırım programımızda yer alıyor.”