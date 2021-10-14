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AK Partili kadın milletvekillerinden Pursaklar Belediyesi’ne ziyaret

AK Partili kadın milletvekilleri, Pursaklar Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ANKARA 14.10.2021, 11:27
AK Partili kadın milletvekillerinden Pursaklar Belediyesi’ne ziyaret

AK Partili kadın milletvekilleri, Pursaklar Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nu belediyenin girişinde karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin, yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi verdi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Çetin, milletvekilleri ile birlikte ilçeye yeni bir kimlik kazandıran Endemik Vadi’yi ziyaret etti. Çetin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’na belediye çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Değerli milletvekillerimiz ziyaretleri ile bizleri mutlu ettiler. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaya devam ederek, gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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