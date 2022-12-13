AK Partili Aydemir: "Vakıflar ve cemaatlerle gurur duyuyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Meclis kürsüsünden cemaat ve vakıfları hedef gösterip kullandığı, "Bu tecavüzcülerden hesap soracağız" ifadelerini ele alarak; "TÜRGEV, TÜGVA, Ensar, Hayrat, İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, İskenderpaşa Cemaati, Erenköy Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Adıyaman Vakfı, Hizmet Vakfı; bunların hepsi bizim şeref sayfalarımız. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı basın toplantısı düzenledi.

"CHP’li milletvekili, Saadet Partisi’nin derneğine tecavüzle uğraşır anlamına gelecek şeyler söylüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı bunu yutuyor"

Altılı masayı hedef alan AK Partili Aydemir, “Sözüm ona bunlar ortak. İçlerindeki kavgaya bakar mısınız: CHP’li bir milletvekili çıkıyor, resmen ortaklarının yan örgütü olarak çalışan bir derneği hedefe koyuyor. Anadolu Gençlik Derneğini hedefe koyuyor. Açıkça suçluyor bu derneği. Bunlar, tacizle tecavüzle uğraşır anlamına gelecek şeyler söylüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı (Temel Karamollaoğlu) bunu yutuyor. Yazıklar olsun size. Ne adına yapıyorsunuz? Yerin altı var. Allah soracak bunların hepsini” diye konuştu.

“Vakıflar ve cemaatlerle gurur duyuyoruz”

Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” ifadesini ele alan Aydemir, “Ama Meclis kürsüsünde CHP milletvekili çok açık bir şekilde çıkıp vakıfların isimlerini sayıyor ve hepsini suçlu ilan ediyor. Bu vakıfları özellikle paylaşacağım: TÜRGEV, TÜGVA, Ensar, Hayrat, İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, İskenderpaşa Cemaati, Erenköy Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Adıyaman Vakfı, Hizmet Vakfı. Bunların hepsi bizim şeref sayfalarımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar gençliğimize insanlarımıza, insanlığımıza hizmet ediyor” diye konuştu.

"Siyasetin içinde bulunduğu debelenme halinin, altılı masayı nasıl zelil ve alil duruma düşürdüğünü hep beraber fikir edelim"

Aydemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında olaya müdahil olduğunu ve ne yapılması gerekirse yapıldığını ifade ederek, “Bu haberi ilk defa yapan bile çıkıyor Halk TV’de devlete hükumete teşekkür ediyor. Siz bunun üstüne tepiniyorsunuz. Üstelik bunu yalan ve iftira ile yapıyorsunuz. İçlerinde bir birliktelik yok. Saadet ile CHP’de gördük bunu. Nasıl yürüyecek bunlar? Bunlar (Saadet Partisi) celladına açık pozisyondaki yapıyı ifade ediyor. İftira ve bühtan ile vakıfları lekelemeye çalışıyorlar. Hepimiz bunu bilelim, ona göre bir hareket tarzı belirleyelim. Siyasetin içinde bulunduğu debelenme halinin, altılı masayı nasıl zelil ve alil duruma düşürdüğünü hep beraber fikir edelim” ifadelerini kullandı.