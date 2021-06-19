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AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları’ndan mahalle teşkilatları arası futbol turnuvası

AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları mahalle teşkilatları arası futbol turnuvası düzenliyor.

ANKARA 19.06.2021, 20:56
AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları’ndan mahalle teşkilatları arası futbol turnuvası

AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları mahalle teşkilatları arası futbol turnuvası düzenliyor.

AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen, mahalle teşkilatlarının arası futbol turnuvası 22 Haziran’da başlıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erdoğan, “26 takımımızın katılacağı Mamak Futbol Turnuvası 22.06.2021 tarihinde; Durali Alıç ile Ortaköy, Mutlu ve Kızılca Mahallelerimizin karşılaşmasıyla başlıyor. Dostluk mücadelesinin kazanacağı bu turnuvada tüm takımlara ve kardeşlerime başarılar diliyorum ” dedi.
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