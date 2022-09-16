Ahilik Beypazarı’nda yeniden hayat buldu

Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda tarihi İncili Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası esnaflar Ahilik Haftası’nı kutladı.

Cuma namazı çıkışında cami önünde esnaflara tarhana çorbası, acem pilavı, ayran ve tatlı ikram edildi. Vefat eden Ahi Teşkilatı mensupları için de dualar okundu. Tarihi İncili Camii imamı Salih Çiftçi, ’’Esnaf ve sanatkarlarımızın haftası olan Ahilik Haftası nedeniyle kültürü yaşatmak için esnaflarımızla beraber bu etkinliği icra ettik. Hafta boyu esnaf arkadaşlara ziyaretlerde bulunarak unutulmaması ve hatırlanması adına Ahilik kültürü hakkında bilgiler verdik. Rabbim bütün esnaf kardeşlerimize ve bizlere bu muazzam kültürle yaşamayı nasip etsin. Esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin Ahiliği devam ettirmeleri gerekiyor, ki dinimiz de bunu emrediyor. Haftamızın mübarek olmasını diliyorum’’ dedi.

Esnaf Adil Değirmencioğlu, ’’Dünyada eşi ve benzeri olmayan, dayanışma kültürü olan bu haftayı yad etmek için Beypazarılı esnaf arkadaşlarla bir araya geldik. Geçmişe intikal eden tüm esnaf kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz’’ diye konuştu.