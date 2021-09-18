AHİD’den Yenimahalle Kaymakamına ziyaret

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Yenimahalle Kaymakamı olarak atanan Türker Çağatay Halim’e hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kaymakam Türker Çağatay Halim’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Ankaralılar Derneği hakkında bilgi verdi. Başkan Yaman, Halim’i genel merkezi Yenimahalle’de bulunan Ankaralılar Derneği’ne davet etti.

Kaymakam Halim, Başkan Yaman ve beraberindeki AHİD yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.