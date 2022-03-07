AHİD’de Kadınlar Günü kutlandı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

AHİD Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinliğe, şef Erdoğan Tozoğlu, Genel Başkan Hilmi Yaman, AHİD Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, AHİD Kadın Kolları Başkanı Yasemin Tarla ve AHİD kadınları katıldı. Türk Halk Müziği eserleri eşliğinde geçen etkinlikte Başkan Yaman tarafından AHİD’li kadınlara karanfil dağıtıldı.

Başkan Yaman yaptığı konuşmada, “Dinimizin ve kültürümüzün gereği olarak kadınlar bizim baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme kadar olan süreçte varlıklarıyla bizleri onurlandıran, eğiten, yetiştiren, hayatın her alanında arkamızda olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım” dedi.