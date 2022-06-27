AHİD’de Hilmi Yaman yeniden başkan seçildi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nde (AHİD) 16. Olağan Genel Kurul yapıldı.

AHİD Olağan Genel Kurulu, AHİD Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda mevcut başkan Hilmi Yaman yeniden başkan seçildi. Divan başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’in yaptığı genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan, Nevzat Ceylan, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Genel kurul öncesi konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yaman, “Ankaralılara hizmet etmek ibadet etmektir” derken, “Biz Hacı Bayram Veli hazretlerinin torunlarıyız. Ankara’ya hizmet etmek bizim için şereftir. Ankaralılar Derneği’nde Genel Başkanlık görevine başladığımızdan beri yönetimlerimizle birlikte derneğimize bir ivme kazandırdık. AHİD Türkiye genelinde adından söz edilen bir dernek oldu. Ankaralılar ve ekibimizle birlikte çok güzel işler yaptık” şeklinde konuştu.

“Ankara dirilişin başkenti olmuştur”

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Aziz İstanbul’un fethinin manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin talebesi olan Akşamseddin hazretleri de Ankara’dan çıkmadır. Ankara’nın bu özelliğinin altını çizmekte fayda var. Aynı zamanda Ankara Osmanlı’nın yıkıldığı zamanda dirilişin Başkenti olmuştur. Bu güzel şehre hizmet etmek başlı başına bahtiyarlıktır. Başkent olarak Türkiye şehirleri arasında yaşamın daha düzenli olduğu bir şehirdir. Ankara her şeyin en iyisine layıktır" değerlendirmesini yaptı.