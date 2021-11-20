Ağaçlardan dökülen yapraklar için 650 belediye personeli görevde

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde cadde ve bulvarlarda ağaçlardan dökülen ağaç yapraklarını temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda ağaçlardan dökülen ağaç yapraklarını temizliyor. Altyapıda aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırımlarda kaygan zemin oluşturmaması için 650 personel, 105 vakumlu yol süpürge aracı, 14 kaldırım üzeri mini temizlik aracı ile 7/24 saat temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.