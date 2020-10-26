Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Beypazarı
BEYPAZARI ÜREĞİL MAHALLESİ'NDE BULUNAN BİN 450 METRE YÜKSEKLİKTEKİ OVACIK YAYLASI, YAMAÇ PARAŞÜTÜ SEVDALILARININ YENİ GÖZDESİ OLDU. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, YAYLANIN İNİŞ-ÇIKIŞ YOLU İLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİSTİNİ YAPTIRARAK SPORCULARI SEVİNDİRDİ. SADECE BAŞKENT’İN DEĞİL TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNDEN GELEN ADRENALİN TUTKUNLARI YAMAÇ PARAŞÜTÜNE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.
Beypazarı Üreğil Mahallesi’nde bulunan bin 450 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası, yamaç paraşütü sevdalılarının yeni gözdesi oldu. Sadece Başkent’in değil Türkiye’nin birçok ilinden gelen adrenalin tutkunları yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor.
Başkan Yavaş, yamaç paraşütü yapan sporcuların uğrak mekanları arasında yer almaya başlayan Beypazarı Üreğil Mahallesi Ovacık Yaylası’nın iniş-çıkış yolu ile yamaç paraşütü pistini yaptırarak sporseverlerin hizmetine sundu.
Başkent yamaç paraşütünde de marka olacak
Yamaç paraşütü uçuşları ile hedef yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan Ovacık Yaylası, doğa ve spor turizminde tanınarak marka olma yolunda ilerliyor.
Yamaç paraşütü yapanların buluşma noktası olan yaylaya birçok havacılık kulübü yoğun ilgi gösteriyor. Sporcuların bin 400 metre yükseklikteki Ovacık Yaylası’nı keşfetmesiyle kısa sürede adını duyuran Üreğil ilçesi, esen güney rüzgarları sayesinde yamaç paraşütüne en uygun merkezlerden biri olarak nitelendiriliyor.
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