Adliye binaları arasında ring seferleri başladı

Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından adliye binaları arasında ring seferlerine başladı.

Vatandaşlardan ve adliye personellerinden gelen otobüs taleplerinin ardından adliye binaları arasında ring seferlerine başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tarafından başlatılan ve dört farklı semtte bulunan adliye binalarına ulaşımın kolay sağlanabilmesi adına 143 hat numaralı ringler; Sıhhiye’deki Adliye binası önünden hareket ederek Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri güzergâhında hizmet verecek.

“Seferler 08.00-17.00 saatleri arasında sürecek”

Yeni ring seferleriyle ilgili açıklama yapan EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletmesi 1. Bölge Müdürü Ali Arslan, “Vatandaşlarımızdan ve adliye çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda hat ve güzergâh çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlar, sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar bir saat aralıklarla 143 numaralı otobüsü Sıhhiye Adliye önü, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyesi güzergâhında kullanabilirler” dedi.

“Böylesi bir hizmet hâkimlere, savcılara, avukatlara, personellere ve vatandaşlara faydalı olacaktır”

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin Adliye binalarının dağınık olması olduğunu belirten Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu ise şunları söyledi:

“Binalara ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Adliyeye erişim hakkı noktasında vatandaşların rahat ulaşması lazım. Binaların dağılması nedeniyle birçok kişi yanlış binalara gidiyor. Mansur Başkan ile görüşmeler yaptık. Umarım böylesi bir hizmet hâkimlere, savcılara, avukatlara, personellere ve vatandaşlara faydalı olacaktır. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri arasında ulaşım hizmeti veren ring otobüslerinin toplam 27 kilometrelik güzergâhı şöyle:

“Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası, Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası, Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası.”