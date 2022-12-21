Acıpayam’da sulama borularının montaj çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Denizli’nin Acıpayam Ovası’nda gerçekleştirdiği Acıpayam Sulaması 2. Kısım inşaatında sulama borularının montaj çalışmaları devam ediyor.

DSİ’nin Denizli’ye ve ilçelerine yaptığı yatırımlar devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Acıpayam Ovası’na yapılan Acıpayam Sulaması 2. Kısım inşaatında sulama borularının montaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin ifade edilerek, 85 bin metre sulama borusunun döşeneceği projede 30 bin metre montaj çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Projenin nihayete ermesiyle birlikte Acıpayam Ovası’nda bulunan 28 bin 810 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması planlanmakta olup, modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip, dekar başına 6 bin lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 172 milyon 860 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir" denildi.