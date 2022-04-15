ABB’nin bilgisayar eğitimine katılan muhtarlarda mezuniyet sevinci

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara yönelik başlattığı temel bilgisayar eğitimlerini tamamladı. İki aylık eğitimin ardından sertifikalarını alan toplam 50 muhtar mezuniyet sevinci yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara yönelik başlattığı temel bilgisayar eğitimlerini tamamladı. Pilot bölge olarak seçilen Polatlı ve Sincan’dan sonra Çubuk ve Akyurt ilçelerinde de bilgisayar eğitimi alan muhtarlara katılım sertifikalarını Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz verdi.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Bilgisayar Bilmeyen Muhtar Kalmasın Projesi” kapsamında toplam 50 muhtara iki ay boyunca haftada iki gün ücretsiz olarak bilgisayar eğitimi verildi.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Çubuk ve Akyurt’ta düzenlenen sertifika töreninde muhtarların mezuniyet sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında başlattığımız muhtarlara teknoloji eğitimlerine ilk olarak Polatlı’da başlattık. Ardından Çubuk, Akyurt ve Sincan Yenikent’te verdiğimiz bilgisayar eğitimini de tamamladık. Yeşilin Başkentine muhtarlarla birlikte biz de katkı yapmayı istedik ve Çubuk Vadisi’nde fidan diktik. Muhtarlarımızdan gelecek yeni talepleri de değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Bilgisayar Eğitmeni Mustafa Sandıklı bir öğrenci gibi muhtarların bilmediklerini öğrendiğini, bazı bilgilerini de pekiştirdiğini vurgulayarak, “Muhtarlarımıza temel bilgisayar programlarını, günümüzün gelişen mobil uygulamaları ile Büyükşehir’in ‘Muhtar Ankara’ ve ‘Başkent Mobil’ uygulamalarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye çalıştık. Bu iletişimi sağlıklı sağlayabilmeleri için de kısaca uygulayacakları yolları onlara tarif ettik” dedi.

Başkentli muhtarlar sertifika töreninin ardından Çubuk Vadisi’nde fidan dikerek ‘Yeşilin Başkenti’ projesine destek verdi.