ABB’den gençler için elektronik müzik festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün ile başlayacak olan festival tadındaki etkinlik çerçevesinde elektronik müziğin sevilen isimleri her ay bir parkta hayranlarıyla buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini çerçevesinde, elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün’ün performansıyla başlayacak festival boyunca her ay elektronik müziğin bir temsilcisi ABB’ye ait bir parkta hayranlarıyla buluşacak. Festival 29 Nisan’a kadar sürecek.

‘Elektronik Müziğin Başkenti’ sloganıyla 16.00-20.00 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenecek olan festival programı ise 10 Şubat 30 Ağustos Zafer Parkı’ında Sinan Çelik, 17 Mart Anıtpark’ta Efanin, ve 29 Nisan Botanik Park’ında Triart sahne alacak.