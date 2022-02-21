ABB’den afetlere karşı farkındalık paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla “Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli” serisini başlatıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin dikkatini çekmek için akademisyenler ile sektörde uzman kişilerin konuk olarak katılacağı panelin ilki 1 Mart 2022 tarihinde ZOOM uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Bu amaçla “Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli” serisini başlatan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, 1 Mart 2022 tarihinde ZOOM uygulaması üzerinden ilk paneli online olarak düzenleyecek.

Elektronik ortamda paneller serisi

1. Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli”, 1 Mart Salı günü saat 14.00’te Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

ZOOM uygulaması üzerinden “816 134 1083” numaralı toplantı kimliği ve “337736” numaralı şifre ile elektronik ortamda halka açık olarak yapılacak panelde özellikle üniversite gençliğinin farkındalığını artırmak için Prof. Dr. Tarık Tuncay “Afet Farkındalık ve İncinebilirlik Ankara Örneklemi”, Şafak Özsoy da “Sürdürülebilirlik Şehirler ve Acil Müdahalenin Planlanması” ile ilgili bir konuşma yapacak.

Paneller serisinin başlangıcında Avukat Tolga Er de “Afetlerde Yerel Yönetimler ve STK İş Birliği” konusunda ayrıca bilgi verecek.