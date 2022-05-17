ABB’den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda “Karate Şenliği” düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, 200’den fazla sporcu katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” nedeniyle gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 200’den fazla sporcuyu “Karate Şenliği”nde buluşturdu.

Genç sporculardan nefes kesen performans

Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Batıpark Çocuk Kulübü üyesi 208 sporcu şenlikte nefes kesen performanslara imza attı. Başkentli gençleri spor yapmaya teşvik etmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, şöyle konuştu:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla 200 sporcu katılımıyla ‘Karate Şenliği’ düzenledik. Başkanımız Mansur Yavaş’ın herkes için spor anlayışıyla bu tür spor faaliyetlerimiz artarak devam edecek.”

Gençlerin spora olan ilgisinden ve şenliğe katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Sercan Yiğit de, “Osmanlı AYM, Elvankent AYM ve Batıpark Çocuk Kulübü’ndeki karate üyelerimizden 208 sporcu burada spor müsabakası gerçekleştirdi. Çocukları ve gençleri bu tür şenliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.