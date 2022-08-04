ABB’de zırhlı cip ihaleyle 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, maliyetleri yüksek ve eski döneme ait lüks araçların satışına devam ediyor. Tasarruf planı kapsamında bir adet zırhlı cip canlı yayında gerçekleşen ihale ile 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde israfla mücadele hız kesmeden devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından yayımladığı tasarruf genelgesi kapsamında ekonomik olmayan lüks araçların satışına başlanırken, geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli zırhlı cipler de ihale yoluyla birer birer satılıyor. Eski yönetimden geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model Toyota Land Cruiser marka ve 06 FD 4072 plakalı 1 adet zırhlı cip canlı yayında gerçekleşen ihale ile 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı.

İhale canlı yayınlandı

2013 model Toyota Land Cruiser marka ve 06 FD 4072 plakalı 1 adet zırlı cip için 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkan ABB, rekabet koşullarının sağlanamaması nedeniyle ertelenen ihaleye 4 Ağustos 2022 Perşembe günü tekrar çıkarak satışını gerçekleştirdi. 2 milyon 550 bin 669 TL muhammen bedelle satışa çıkan Lüks cip, açık artırma tekliflerinin ardından kapalı zarf yöntemiyle alınan son teklifle 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından belediye encümeni huzurunda açık teklif yönetimiyle gerçekleştirilen ihale, ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.