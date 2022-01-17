ABB POMEM, MSÜ ve bekçilik hazırlık kursları için ek kontenjan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelen yoğun talep nedeniyle 200 kişilik ek kontenjan açma kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz POMEM, MSÜ ve Bekçilik fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü, gelen yoğun talep nedeniyle POMEM, MSÜ ve Bekçilik sınavlarına hazırlık kursu için 200 kişilik ek kontenjan açma kararı aldı.

Yeni dönemde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde devam eden POMEM, PMYO-Bekçilik- MSÜ fiziki ve yeterlilik kurslarından 445 aday faydalanıyor.