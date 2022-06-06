ABB Çocuk Etkinlik Merkezleri için ön kayıt başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Etkinlik Merkezleri için ön kayıt süreci başladı. 15 Ağustos 2022-15 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan dönem için kurslardan toplam bin 185 çocuk yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim öncesi özellikle çalışan annelere verdiği ‘kreş’ sözünü ailelerden gelen talepleri de dikkate alarak birer birer yerine getiriyor. ABB, ‘Kadın dostu başkent’ olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ailelerin çocuklarını güvenerek teslim edeceği merkezlerin sayısını her geçen gün artırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, dezavantajlı ve risk altında bulunan 36-66 aylık çocuklarına yönelik olarak hizmet veren ‘Çocuk Etkinlik Merkezleri’ için başvuru sürecini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Altındağ, Akyurt, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de bulunan toplam 17 Çocuk Etkinlik Merkezi için ön kayıt başvurularını online ortamda almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen veliler, 15 Haziran 2022 tarihine kadar “https://cocuketkinlikmerkezleri.ankara.bel.tr/” adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptırabilecek. 15 Ağustos 2022-15 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan dönem için kontenjan fazlası başvurular olması halinde ise kura çekilişi gerçekleştirilecek.

36-66 aylık bin 185 çocuğa hizmet verilecek

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde 15 Ağustos’tan itibaren grup sorumluları, yardımcı bakım elemanları ve uzman personel kadrosuyla 36-66 ay arası toplam bin 185 çocuğa hizmet verilmeye başlanacak. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi öğünüyle sağlıklı beslenme programının uygulandığı merkezler, 07.30-18.00 saatleri arasında açık olacak.