Abalı Baba Türbesi restore ediliyor

Yenimahalle Belediyesi, Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon çalışmaları gerçekleştirecek.

İlçeye yaptığı yeni yatırımlarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, yeni proje ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yatırımları ilçenin tümüne yayarak çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon işlemi gerçekleştirecek. İlçede vatandaş odaklı hizmeti ön planda tutarak çalışmaların sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin talep ve istekleri doğrultusunda gerek altyapıda gerekse üstyapıda yenileme gerektiren bölgelerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi, vatandaşlarımızın sıklıkla ziyaret ettiği bir türbe. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kısa süre önce ihalesi yapılan restorasyon çalışmalarına başlayacak ve sonbaharda yenileme işlemlerini bitirecek. Yıkım tehlikesi altındaki Abalı Baba Türbesi, mevcut türbe yapısı, parsel içi ulaşım yolları, tuvaletler ve avlusu ile yenilenerek tekrar açılacak” dedi.