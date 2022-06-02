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85 yaşındaki örnek teyzeye Keçiören Belediyesi yardımcı oldu

Emlak vergisini ödemek için evinden kalkarak Ankara Keçiören Belediyesine kadar gelen 85 yaşındaki İsmi Özdemir belediye ekipleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Mali Hizmetler Müdürlüğünde renkli görüntülere sahne olan ve vergisini düzenli bir şekilde ödediği belirtilen Özdemir’e çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Bir süre belediyede dinlenen Özdemir, belediyeye ait özel bir araçla evine kadar bırakıldı.

ANKARA 02.06.2022, 14:21
85 yaşındaki örnek teyzeye Keçiören Belediyesi yardımcı oldu

Emlak vergisini ödemek için evinden kalkarak Ankara Keçiören Belediyesine kadar gelen 85 yaşındaki İsmi Özdemir belediye ekipleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Mali Hizmetler Müdürlüğünde renkli görüntülere sahne olan ve vergisini düzenli bir şekilde ödediği belirtilen Özdemir’e çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Bir süre belediyede dinlenen Özdemir, belediyeye ait özel bir araçla evine kadar bırakıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da örnek davranışından dolayı asırlık çınar İsmi Özdemir’e teşekkür ederek, “İsmi Annemiz belediyemize gelerek vergisini ödedi. Kendisini mutlulukla karşıladık, ikramlarımızla ağırladık. Personelimiz de kendisiyle yakından ilgilenerek yardımcı oldu. Daha sonra da kendisini evine kadar bıraktık. Yüce Rabbim kendisine hayırlı uzun ömürler versin” dedi.

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