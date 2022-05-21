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81 ilden 81 genç Anıtkabir’i ziyaret etti

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı’nın organizesinde gerçekleştirilen proje ile 81 ilden 81 genç Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANKARA 21.05.2022, 10:35
81 ilden 81 genç Anıtkabir’i ziyaret etti

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı’nın organizesinde gerçekleştirilen proje ile 81 ilden 81 genç Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kuruluşundan bu yana henüz kısa bir süre olmasına rağmen, ülke çapında pek çok ses getiren projeye imza atan Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde daha önce hiç Anıtkabir’i gezmemiş olan her şehirden bir lise öğrencisini Ankara’ya getirterek Atatürk’le buluşturdu.

Proje öncesinde öğrencilerin tespit edilme aşamasında aileler ile kurulan sıkı diyalog, disiplin ve itina ile hazırlanan programda 22 kişilik bir ekiple gençlerin karşılanarak otele yerleştirildi. Program başta Anıtkabir olmak üzere tarih ve kültür gezisiyle devam etti.

Anıtkabir’deki resmî tören sonrasında tarihi bir plato özelliği taşıyan 1. ve 2. Meclis ziyaret edilirken daha sonra gençler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde Estergon Kalesi’nde ağırlandı.

Gezi sonrası City Hotelde akşam yapılan organizasyon Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, İÇASİFED Başkanı Ahmet Kurt, ASiAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu gibi isimlerin gençlere rol model olacak konuşmaları ile sürdü. Projenin en önemli kısımlarından olan öğrencilerin 81 ilden getirdikleri topraklarının birleştirilerek harmanlanması seramonisi, Yenimahalle Belediyesi Fethi Yaşar’ın ilk toprağı öğrencilerle birlikte cam fanusa, boşaltmasıyla başladı. Diğer başkanlar ve vakıf üyelerinin de katılımıyla. 81 ilin toprakları birleştirildi. Geleneksel hâle getirilecek olan bu uygulamanın bundan sonraki yıllarda da devam etmesi, her yıl illerden getirilen topraklara dikilen bitkilerin bir gün Anıtkabir topraklarında boy vereceği ve Cumhuriyetimizin köklenip gelişmesini sembolize etmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine yol gösterici olarak emanet ettiği Nutuk adlı eseri, 81 ilimizden gelen öğrencilerin adlarına kendisi tarafından özel imzalı olarak hediye edildi. Toprak karma etkinliği sonrası müzik ziyafetiyle taçlanan gece, gençlerin hoşça vakit geçirdiği ve eğlendiği bir aktivite odu.

Ertesi gün onlardan ayrılacak olmanın hüznüyle organizasyon sona erdi. Kısa zamanda birbirlerine bağlanan gençler, en kısa zamanda başka bir organizasyona dahil olabilmenin umuduyla yaşadıkları illere geri döndü.

Öğrenciler, organizasyon nedeniyle vakfın kurucu başkanı olan, 20 yıllık bir birikime ve sivil toplumculuk hatırasına sahip. girişimci, iş insanı, mimar, turizmci ve pek çok STK’nın da kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olan Emel Uslu Atik ile vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

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