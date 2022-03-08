8 Mart Dünya Kadınlar günü Silvan’da coşkuyla kutlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 bine yakın Silvanlı kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ilk kez geniş katılımlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. “Beşiği sallayan dünyayı da sallar” sloganıyla düzenlenen etkinliğe 4 bine yakın Silvanlı kadın katıldı. Silvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce özel bir konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi. Etkinliğe Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman’ın yanı sıra çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte kadınlar halay çekti.

AK Parti Genel Merkezi, Kadın Kolları MYKK üyesi Suna Kepolu Ataman, tüm dünya kadınlarının gününü kutlayarak Silvanlı kadınların huzura sahip çıkmasını istediğini belirtti. Genellikle Güneydoğu kadının kullandığı beyaz tülbende değinen Kepoğlu Ataman, “Başımıza örttüğümüz bu beyaz tülbentlerin bizim için anlamı çok büyüktür. Bu beyaz tülbentler saflıktır, kadının iffetidir, barıştır ve huzurdur. Huzurunuza sahip çıkın. Güzel günler bizleri bekliyor. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Birbirimize destek olalım ve huzurumuz için kenetlenelim” dedi.