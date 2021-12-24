30 yıllık kadın muhtara Çankaya Belediyesi’nden vefa

Ankara’nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mutlukent Mahallesi’nde 30 yıldır muhtarlık yapan Ayfer Yargıç’ın ismini taşıyan parkın açılışını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Mutlukent Mahallesi’nde 30 yıldır muhtarlık yapan Ayfer Yargıç’ın isminin verildiği parkın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Taşdelen, Ayfer Yargıç’a minnettar olduğunu belirterek, “İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden bir tanesi vefadır. Vefa insana özgü bir duygu ve vefayı da insanlar görevleri başındayken, hayattayken yapmak en güzeli. Bugün de Ayfer ablamız kendi adına olan parkın kurdelesini kesiyor. Ayfer ablam 30 yıldır Mutlukent Mahallesi’nin muhtarı. Bir mahallede 30 yıllık bir muhtar olmak kolay değil. Bu artık sevgi bağının, gönül bağının oluştuğunun göstergesi. Türkiye’de görevi başındayken kendi mahallesindeki parka ismi verilen ilk muhtar da Ayfer ablamız. Bu anlamda büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

İlçede yapılan hizmetlere de değinen Taşdelen, “7 yılda 91 parkı Çankaya’ya kazandırdık. 91 parkın metrekare büyüklüğü 810 bin metrekare. Yani Çankaya’ya 810 bin metrekare yeşil alanı kazandırdık. Şimdi Bademlidere’de de 750 dönümü orman ve park yapıyoruz. Önümüzdeki sene bütün çalışmalar bittiği zaman Çankaya’ya 1 milyon 750 bin metrekareye yakın bir yeşil alanı kazandırmış olacağız. En kıymetli arsalarımızı halkın hizmetine sunan bir anlayışla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törene CHP Ankara milletvekilleri Levent Gök ve Gamze Taşcıer de katıldı.