30 Ağustos Zafer Bayramı Bülent Serttaş konseriyle kutlandı

Keçiören Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki Fatih Stadı’nda Bülent Serttaş konseri düzenledi. Havai fişekler eşliğinde coşkulu bir atmosferde geçen konsere binlerce Ankaralı katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok konserde yaptığı konuşmada, “Destanlarla dolu şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Küllerinden yeniden doğan milletimizin bu milli bayramda tek yürek olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Böylesi güzel bir gecede bizlere eşlik eden sanatçımız Bülent Serttaş ve saz ekibine can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Türk milletinin kahramanlıklarla dolu bir tarihe sahip olduğunu da belirten Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“30 Ağustos Zaferimizin üstünden bir asır, 100 yıl geçti. Ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu 22 milyon kilometrekarelik bir alanda dünyaya hakkı, adaleti götürmüştür. Tabii çöküşe geçtikten sonra topraklar birer birer ellerimizden gitmeye başladı. Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferiyle kapıları bize açılan, en son varlığımız olan bu topraklar Türk milletinin son kalesidir. Bundan yüz yıl önce de Ankara’ya kadar işgal edilmiştir. İstanbul da işgal edilmiştir. İstanbul’da ‘İngiliz mandası oluyoruz’ diye bir ferman yayınlanır. Genç bir subay olan Atatürk diyor ki, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, Ya istiklal ya ölüm.’ Biz böyle kahraman bir milletiz. 15 Temmuz’da da milletimiz ülkesine ve devletine ölümüne sahip çıkmıştır. Tankların üstüne çıkarak, helikopterlere göğüs gererek, mermilerin üzerine koşa koşa, ölümü düşünmeden devletimize sahip çıkmıştır. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’. Başta büyük komutan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”

Konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Belediye Meclis üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.