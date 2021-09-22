26. Dönem Çocuk Meclisi başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin yeni dönem başvuruları başladı. 9-14 yaş arası çocukların 22 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecekleri Çocuk Meclisinin 26. dönem üyeleri, 31 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı. Başkentli çocukların görüşleri, fikirleri ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisinin yeni dönem başvuru süreci açıklandı. Çocuk Meclisinin yeni dönem üyeleri 31 Ekim’de gerçekleşecek seçimle belirlenecek. 26. Dönem Çocuk Meclisi üyesi olmak isteyen ilk veya ortaokul öğrencisi 9-14 yaş arasındaki çocuklar, https://abbcocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden online ya da başvuru formlarına okul öğrenci belgesi eklenmiş olarak fotoğraflı, veli onaylı imzalı şekilde Sıhhiye’de bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi binasına bizzat gelerek başvuru yapabilecek. Seçimlerde 150 yeni üyenin belirlenmesiyle 26. dönem Çocuk Meclisi görevine başlayacak.

Başkentli çocuklar seçme ve seçilme deneyimi yaşayacak

Başvuru formlarını online ya da elden teslim eden adaylar, 26. Dönem üyeliği için 1 dakikayı aşmayacak şekilde kendilerini tanıttıkları bir video hazırlayarak cocukmeclisi@ankara.bel.tr adresine gönderecek. Çocuklar seçim gününe kadar Çocuk Meclisinin Instagram sayfasında yayınlanacak videoda isim-soyisim, okul, sınıf bilgileri, ilgi alanları ile meclise girme hedeflerini anlatarak oy toplamaya çalışacak. Çocuk Meclisinde görev almasını istedikleri çocuklara oy vermek için heyecan dolu bir seçim atmosferine girecek olan çocuklar, demokratik bir seçim sürecini küçük yaşta tecrübe etmiş olacak. 31 Ekim’de yapılacak seçimlerin ardından en çok oyu toplayan 150 meclis üyesi, çalışmalarını Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında sürdürecek. Yeni üyeler, çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu projeler üreterek, kent yönetimine aktif olarak katılma imkanı bulacak.