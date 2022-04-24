23 Nisan’da Kahramankazan’nın gökyüzü rengarenk

Kahramankazan Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği havai fişek gösterisiyle gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramankazan Belediyesi, her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan’da da geleneği bozmayarak gece havai fişek gösterisi düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başlattığı havai fişek gösterisi 23 Nisan coşkusunu artırdı. Belediye binasının en üst katında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, ilçenin her yerinden izlendi.

“Geleneği bozmadık”

Havai fişek gösterisi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Başkan Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Yavrularımızın isteği üzerine göreve geldiğimizde başlattığımız ve artık gelenek haline gelen milli bayramlarda havai fişek gösterimiz bu yıl da yine renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarımıza müthiş bir gösteri sunduk. 23 Nisan kutlu olsun, nice yıllara” diye konuştu.