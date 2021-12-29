2021’de Keçiören’e rekor park yatırımı

Keçiören Belediyesi park, bahçe ve yeşil alan yapım çalışmalarını 2021 hizmet yılında da sürdürdü.

Keçiören Belediyesi ilçedeki sosyal donatı alanlarının sayısını artırmak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için park, bahçe ve yeşil alan yapım çalışmalarını 2021 hizmet yılında da hız kesmeden sürdürdü.

Keçiören belediyesinin çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2021’de çok verimli hizmetler ortaya koyduklarını ve birçok projenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları aktardı:

“2021’i Keçiören Belediyemiz çok verimli geçirdi. Ciddi yatırım yaptık, birçok eser inşa ettik.15 yılda yaptığımız parkların yüzde 80’ini 2,5 yılda yeniden yaptık. Oyun setlerini değiştirdik, spor aletlerini yeniledik, yeşil alanları güzelleştirdik, bakımlarını yapıp yeniledik. Bu bir rekordur. 70 yeni park ve yeşil alan yaptık. Keçiören Türkiye’nin en yeşil ilçesi, en çok parkı olan kentidir. Tabi bunların bakım maliyetleri de çok yüksek ama Rabbime şükür bütçemizi doğru kullandık, israf yapmadık. Bu sayede paramızın bereketi arttı ve bol yatırım yaptık. Şu an parklarımız pırıl pırıl. Geri kalanları da inşallah restore etmeye, yeniden yapmaya devam edeceğiz.”