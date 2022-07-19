2. Pursaklar Çocuk Şenliği’nde yeni adres "Altınova"

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Pursaklar Çocuk Şenliği’nde ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 2. Pursaklar Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlenmeye devam ediyor.

Saray Mahallesi, Gümüşoluk Mahallesi ve Sirkeli Mahallesi’nde gerçekleştirilen, çocukların büyük ilgi gösterdiği ’Çocuk Şenlikleri’nin yeni adresi Altınova oldu. Altınova Mahallesi’ndeki çocuklar için 16.00 ile 21.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklerle, mahallenin minik sakinlerini eğlendiriyor.

"Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor"

Çocukların yaz aylarında eve tıkılıp kalmalarının önüne geçmek ve eğlenirken sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çocuklara ve gençlere ilçede ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor. Her fırsatta şenlik alanlarına uğrayarak çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.