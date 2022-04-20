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2 bin kişi Ata’da iftar yaptı

Ramazan ayının 17’inci gününde Ata Mahallesi sakinlerini aynı sofrada buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan masalarda vatandaşlara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı. İftara ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’deki huzur ve kardeşlik ruhunun ne kadar derin olduğunu Ramazan iftarlarımızda de görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

ANKARA 20.04.2022, 12:45
2 bin kişi Ata’da iftar yaptı

Ramazan ayının 17’inci gününde Ata Mahallesi sakinlerini aynı sofrada buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan masalarda vatandaşlara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı. İftara ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’deki huzur ve kardeşlik ruhunun ne kadar derin olduğunu Ramazan iftarlarımızda de görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

2 binden fazla kişinin katıldığı iftar, ilahiler ve Kuran tilaveti ile başladı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de katıldığı iftarda konuşan Başkan Yaşar, “Komşuluk ilişkileri ve birlik beraberliğin pekişmesi için düzenlemiş olduğumuz mahalle iftarlarında, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının ilçemizde hoşgörü, barış ve huzur ortamında geçmesi için çalışıyoruz. 2 senedir pandemi dolayısıyla mahalle ve salonlarda verdiğimiz iftarları maalesef yapamadık. Biliyorum evlere kapandık. Şimdi yeniden aynı sofrada buluşarak birlik ve kardeşliğimiz için birlikte dua ediyoruz” dedi.

Konukevi sakinlerine iftar

Başkan Yaşar, Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi’nde, hayırsever işadamlarının TÜSİAV aracılığıyla konuk evi sakinlerine verdiği iftar yemeğine de katıldı.

Yaşar, “Her yerde söylüyorum; Beni en çok mutlu eden hizmetimiz Konukevi. Bizim bu hizmetimiz de sizin tedavinize ne kadar destek sağlarsa biz o kadar mutlu oluruz. Ama asıl mutluluğu siz buradan iyileşerek memleketlerinize döndüğünüzde yaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Program sonunda Yaşar, iftarı veren hayırsever işadamlarına TÜSİAV tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini takdim etti.

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