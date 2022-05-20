19 Mayıs’ta Gençlik Parkı’nda Edis rüzgarı esti

Ankara’da ‘Gençlik Haftası’ kutlamalarında ünlü sanatçı Edis Görgülü, Gençlik Parkı’nda konser verdi.

Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. ‘Gençlik Haftası’ kutlamalarında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta ünlü sanatçı Edis Görgülü’yü Başkentlilerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenen konseri on binlerce vatandaş izledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ankara’da sahne almaktan gurur duyduğunu ifade eden Edis, “Ankara’da tekrardan çok güzel bir buluşmayı daha gerçekleştiriyoruz. Mansur başkana teşekkür ederim, çünkü ikinci defa çok özel bir günde bizi buluşturdu. Ankaralılarla hep özel günlerde

buluşuyoruz. Çok keyifliyim, çok heyecanlıyım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Kent Orkestrası’nın Kızılay Güvenpark’ta verdiği konserin ardından Ankara Kulübü Derneği seğmenleri gösteri yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve seğmenlerle birlikte oynadığı 19 Mayıs’ta 7’den 70’e vatandaşlarla olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çocuk, genç ve yetişkin seğmenlerimiz ve zabıtalarımızla birlikte milli bayram coşkusu yaşadık. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

AYM’li çocuklar ve gençler hünerlerini sergiledi

“Gençlik Haftası”nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Aile Yaşam Merkezi de çocuklar ve gençleri bir araya getirdi. Şiir dinletisinden halk oyunlarına, müzik dinletisinden karate ve jimnastik gösterisine kadar Osmanlı Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar ve gençler hünerlerini sergiledi. ABB’nin katkılarıyla ve Ankara Sanat Merkezi’nin organizasyonuyla Ankara Halk Oyunları Dernekleri ile Türk Halk Dansları Günü Platformu da Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.