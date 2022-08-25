17 ülkeden gelen öğrenciler Altındağ’da

Altındağ Belediyesi 17 ülkeden gelen öğrencileri ağırladı. Türkiye Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak Ankara’ya gelen öğrenciler, Altındağ’a hayran kaldı.

Öğrenciler Altındağ’da buluştu. Yerel diplomasi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi, Türkiye’deki yerel yönetim tecrübesinin paylaşılması ve bu alandaki işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerine yönelik “LOCALINTERNational” adlı eğitim programı kapsamında, 17 ülkeden 23 öğrenci Ankara’ya geldi. Yerel yönetimlerin temel ilkeleri ve Türkiye’nin yerel yönetim yapısının uygulamalı olarak anlatıldığı gezi programı kapsamında öğrencilere, Altındağ tanıtıldı.

Altındağ’ı çok beğendiler

Program kapsamında bir araya gelen 23 öğrenci ilk olarak Başkent Millet Bahçesi’ni gezdi. Burada Sıfır Atık Okulu’nu inceleyen öğrenciler, Altındağ Belediyesi’nin çevre koruma, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Altın Mekan Kütüphanesi’ni de gezen misafir öğrenciler burada, kütüphanelerin Altındağ ve Altındağlı gençler için önemi hakkında bilgilendirildi. Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalara hayran kalan öğrenci heyeti, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.