banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

10 Kasım’da Ankara tek yürek olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak. Anıtkabir’de başlayacak anma törenlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 9-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü sevdiği türkülerle ve tiyatro oyunlarıyla yad edecek. “O An:Kara” billboardlarıyla donatılacak Başkent’te Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi de Gençlik Parkı’ndan Anıtkabir’e kadar bisiklet turu gerçekleştirecek.

ANKARA 09.11.2021, 23:10
10 Kasım’da Ankara tek yürek olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak. Anıtkabir’de başlayacak anma törenlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 9-12 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü sevdiği türkülerle ve tiyatro oyunlarıyla yad edecek. “O An:Kara” billboardlarıyla donatılacak Başkent’te Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi de Gençlik Parkı’ndan Anıtkabir’e kadar bisiklet turu gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleyecek.

Devlet erkanının 10 Kasım’da 09.05’te Anıtkabir’de hazır olacağı anma törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü haftasında Başkent Ankara’da konser, dinleti ve tiyatro oyunlarının yer aldığı programlarla anılacak.

Atatürk’ün sevdiği türküler ve tiyatro oyunları başkentlilerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 9 Kasım’da Ali Altay’ın Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de vereceği ‘Ata Türküleri’ konserine ev sahipliği yapacak.

10-11 Kasım’da Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz’ın sahnelediği Halide Edip Adıvar’ın ünlü eseri ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’ adlı tiyatro oyunu ile Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de Başkentlileri buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, “(0312) 507 37 62” numaralı telefonla rezervasyon yapılabilmesi için vatandaşlardan aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteyecek.

Büyükşehir Belediyesi kenti “O An:Kara” billboardlarıyla süsleyecek

10 Kasım nedeniyle kent genelini “O AN:ANKARA- Kalbimizdesin” billboard ve afişleriyle donatacak olan Büyükşehir Belediyesi, 12 Kasım’da da Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de düzenleyeceği dinletiyle Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde yad edecek.

Anma programları “Yas günü değil yad günü” temasıyla Tarhan Baydar’ın yönetmenliğini, Prof. Dr. Mehmet Efe’nin orkestra şefliğini, Aysın Işımer’in sanat danışmanlığını yaptığı “Ata’mızın Ardından” adlı dinleti, Çağla Serin Özparlak, Simgem Tokmak Baykara, Elif Yoldaş, Göktan Güçlü ve Altan Alkan’ın senfonik ve görsel anlatımı ile devam edecek. “(0312) 507 37 63” numaralı telefonla rezervasyon yaptırabilecek Başkentlilere açık olacak programın sunumunu ise Devlet Tiyatroları sanatçısı Pervin Ünalp yapacak.

Bisiklet turuyla anma

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, 10 Kasım saat 19.05’te Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle “Atatürk’ü Anma Bisiklet Turu” düzenleyecek.

Gençlik Parkı’ndan Anıtkabir’e yapılacak bisiklet turuna tüm başkentliler bisikletleriyle katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 10 Kasım’da saat 08.50’de B Blok önünde düzenlenecek anma töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6