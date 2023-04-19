Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen 10 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan 6 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 ile 17 Nisan’da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde meydana gelen 10 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 10 şüpheli şahıs tespit edilerek 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.