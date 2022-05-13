Ankara Üniversitesi'nde “İnek bayramı”

Ankara Üniversitesi'nde bir grup öğrenci "İnek bayramı" adı altında İslami değerlerle alay etti. Durumdan rahatsız olan ve islami değerlere sahip çıkmak isteyen öğrenciler ise yaşananlara izin vermedi. 2016 yılında da bir benzeri yaşanan provokasyon uzun sürmedi.

Ankara Üniversitesi'nde 1930'lu yıllardan bu yana yapılan 'İnek Bayramı' bu yıl da gerginlikle başladı. Öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Bir öğrencinin temsilen imam kılığına girmesi bazı öğrencilerin tepkisini çekti ve yuhalandı. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti.

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savundu. Öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

Öte yandan etkinliklerin 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.