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YHKB’nin faaliyetleri masaya yatırıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin (YHKB) Mayıs ayı encümen ve meclis toplantısı Amasya’da yapıldı.

AMASYA 30.05.2022, 13:57
YHKB’nin faaliyetleri masaya yatırıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin (YHKB) Mayıs ayı encümen ve meclis toplantısı Amasya’da yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığındaki toplantıya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Birlik Müdürü Mustafa Örgüt ile encümen ve meclis üyeleri de katıldı.

Toplantıda birliğin 2021 mali yılı kesin hesabının kabulünün yapılması sonrası Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait aylık cetvelleri tetkik edildi. Süren ve planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunum gerçekleştirildi.

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