banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Faiz kararına doğru
Faiz kararına doğru
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı
Pfizer'ın Kovid-19 aşısının pilot uygulaması başladı

Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Munise ve Necati Süran çiftinin ikiz çocukları Beren ve Aslan kardeşlerden biri yemekten önce uyuyakaldı.

AMASYA 18.11.2020, 12:19
2
Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Munise ve Necati Süran çiftinin ikiz çocukları Beren ve Aslan kardeşlerden biri yemekten önce uyuyakaldı.

Yemeklerinin gelmesini bekleyen ikiz kardeşlerden biri yemeği gelinceye kadar uykusuna yenik düştü. Babası ve annesinin seslenmelerine rağmen uykusunun ağır bastığı kameraya yansıdı. Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İkiz kardeşlerden Beren bebek bu durum karşısında kardeşine gülerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378