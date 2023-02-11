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Yedek Astsubay Bedirhan Bağcı kalp krizine yenik düştü
Trabzon’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yedek Astsubay Bedirhan Bağcı, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
AMASYA 11.02.2023, 17:05
Trabzon’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yedek Astsubay Bedirhan Bağcı, memleketi Amasya’nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon Askeralma Bölge Başkanlığında kalp krizi geçiren Bağcı kurtarılamadı. 23 yaşındaki Bağcı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketine getirilerek baba ocağının önünde helallik alındı. Taşova Merkez Çarşı Camiinde kılınan öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğu Mahallesi mezarlığına defnedildi. Evladının ardından gözyaşı döken baba Kadir Bağcı’yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Cenaze törenine Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı.