Yavuz Çetin kitabını Başkan Sarı’ya hediye etti

Amasyalı oyuncu ve şair Yavuz Çetin, ziyarette bulunduğu Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya yeni çıkan şiir kitabını hediye etti.

Yavuz Çetin, ‘Kalbini yitiren ülke’ adlı kitabındaki eserleri hakkında Başkan Sarı’ya bilgi verdi.

Sarı, çalışmalarını takip ettiği Çetin’e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.